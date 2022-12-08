السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية العراق على هامش قمة الرياض

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، في الرياض مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.