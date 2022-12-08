 السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية العراق على هامش قمة الرياض - بوابة الشروق
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السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية العراق على هامش قمة الرياض

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 5:53 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 5:53 م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، في الرياض مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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