ندوة نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع بجامعة عين شمس اليوم

تقيم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بحرم الجامعة ندوة بعنوان نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة بجامعة عين شمس، وسط حضور متوقع لكوكبة كبيرة من الشخصيات العامة والأدباء والكتاب.

وقال بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، إن تلك الندوة تأتى في إطار فعاليات الموسم الثقافي بجامعة عين شمس الذي ينظمه قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة بندوة توعوية بعنوان "نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة".

تتناول الندوة بالمناقشة الأساليب النفسية لكيفية مواجهة الضغوط لدى المرأة المعنفة، العلاج النفسى للمرأة بالفن، التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة ، وتناقش كذلك دور وسائل الإعلام فى تناول قضايا العنف ضد المرأة.