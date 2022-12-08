شهدت أوهايو الأمريكية واقعة نادرة، حين توفي الزوجان هوبرت وجون مليكو، بفرق ساعات قليلة في نفس المستشفى، بعد 79 سنة زواج، والذي -بحسب أحاديث سابقة للزوجين وشهادة ابنهما- كان زواجا سعيدا مليئا بالحب والتفاهم.

ونقلت صحيفة "ديتون ديلي نيوز" الأمريكية، عن سام ابن الزوجين ذو الـ76 عاما، أن والدته جون دخلت المستشفى نهاية نوفمبر الماضي، ليلحق بها الزوج هوبرت؛ إثر حزنه عليها، وليدخل الزوجان في غيبوبة معا لـ5 أيام.

وأضاف سام أن والده هوبرت توفي ليلة الخميس الماضي، بإصابة تعرف طبيا بـ"القلب المكسور" لتلحق به جون بعد 20 ساعة فقط من وفاته أثناء غيبوبتها، معربا عن حزنه على فقدان أبويه معا إلا أنه سعيد لكونهما "عاشا معا وماتا معا".

وتزوج هوبرت بجون عام 1942، بعد سنة من أول لقاء لهما، لينجبا 3 أبناء لهم 7 أحفاد، والذين بدورهم أنجبوا 11 حفيدا.

وقال هوبرت، في لقاء سابق له منذ سنوات، إنه لا يتخيل حياته بدون زوجته، وسيشعر حينها أن الفريق قد نقص، بينما يضيف أن حياته مع جون لم تكن خالية من الخلافات، إلا أن الخلاف لم يدم أكثر من دقيقتين هجران، حسب قوله.