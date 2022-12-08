أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الخميس، عن افتتاح 4 بوابات جديدة بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن افتتاح البوابات الأربع الجديدة يأتي في إطار الاتفاق بين وزير النقل ربيع المجيدي ووزير المواصلات بالحكومة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي، والمنبثق عن عدة جلسات عمل جمعتهما سابقا، بهدف تطوير المعبر بما يحقق الانسيابية في عمليات حركة وعبور المسافرين والبضائع، وتوفير خدمات أفضل للمسافرين من البلدين وتعزيز عنصري الأمن والسلامة.

وأضاف البيان أن البوابات الأربع الجديدة تأتي كذلك في إطار استكمال برامج التهيئة المشتركة لمعبر رأس جدير بين تونس وليبيا، وحتى يكون معبرًا متكامل الخدمات طبقًا للمواصفات العالمية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تحرص على تطوير كافة معابرها الحدودية البرية وفق المخطط الوطني للنقل حتى عام 2040، وتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيات، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات وضمان استدامتها، والرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل.