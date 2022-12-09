قدم الدكتور محمد حسين عباس، زميل الكلية الملكية لأطباء السكر والغدد الصماء، روشتة طبية لمريض السكر في تناول الأطعمة والفاكهة خاصة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه يفضل لمريض السكر تناول المشويات دون الأطعمة التي يتم طبخها في الزيت.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول ثمرة البطاطا يعد أفضل من تناول البطاطس لمريض السكر، مشددا على أن البطاطس المحمرة التي يتم تحضيرها في الزيت تساعد علي ارتفاع السكر، كما أنه يفضل تناول الأطعمة المشوية والمسلوقة، وحال الرغبة في تناول البطاطا أو البطاطس فيتم تناولها وهي باردة.

وأشار إلى أنه يفضل تناول فواكه (التفاح– الجوافة– الكيوي– الفراولة– البرتقال– الموز)، مشيرا إلى أن تناول هذه الفواكه أفضل من تناول المعجنات أو الحلويات الشرقية أو الغربية التي تساعد على ارتفاع السكر لذا يتم تعويضها بتناول الفواكه، ويفضل تناولها ثمرات وليست عصائر، ويكون ثمرة أو ثمرتين.

كما أكد أن أفضل أكلات الأسماك لمريض السكر، هي المشوية السمينة، ولا يفضل أن يتم تحضيرها في الزيت، مشيرا إلى أن أفضل أنواع الأسماك للمريض هي البوري والبلطي وماكريل.

ولفت إلى أن هناك نوعين من مرض السكر، النوع الأول خاص بالأطفال ويكون من سن البلوغ أو سن 4 سنوات حتى 7 سنوات، مشيرا إلى أن النوع الثاني وهو خاص بكبار السن وهو مرتبط بالسمنة، كما أن هناك 540 مليون مريض سكر في العالم، وتأتي مصر في المرتبة الثامنة على العالم حسب الفيدرالية الدولية للسكر.

وأشار إلى أن هناك 6 ملايين من المصريين يعانون من السكر، وهناك 4 ملايين مصري لم يتم تشخصيهم كمرضى سكر، لافتا إلى وجود 10 ملايين في مصر بمرحلة ما قبل السكر.