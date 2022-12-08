الفايننشال تايمز: أزمة المياه في لبنان تغذي تفشي الكوليرا

على مدار الثلاثين عاما الماضية، انخفض نصيب الأمة إلى ما دون عتبة الإجهاد المائي البالغة 1000 متر مكعب للفرد سنويا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وأضر انهيار نظام لبنان المالي في عام 2019، بشدة بالرعاية الصحية وأدى إلى انهيار خطير في قطاع الكهرباء، تذكر الكاتبة، فـ "الكهرباء أمر حيوي للحفاظ على تدفقات مياه نظيفة وآمنة. بدون كهرباء لا يمكنك الحصول على الماء"، قال فرج الله.

وقال إيتي هيغينز، نائب ممثل اليونيسيف في لبنان، إن "أيا من محطات معالجة مياه الصرف الصحي البالغ عددها 31 في لبنان لا تعمل بشكل صحيح. وكذلك الحال مع معظم محطات ضخ المياه البالغ عددها 1000 في البلاد بدون كهرباء، جفت الصنابير في جميع أنحاء البلاد ويتم تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تلويثها بشكل أكبر".

وفي ضوء ذلك وجد سكان لبنان حلولا خاصة: تعتمد الأسر الآن على المياه المنقولة بالشاحنات من قبل الشركات الخاصة. وأظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن 21% من ميزانيات الأسرة تُنفق على المياه التي يزودها القطاع الخاص، وفق الكاتبة.

"ارتفع متوسط تكلفة 1000 لتر من المياه المنقولة بالشاحنات ستة أضعاف تقريبا منذ عام 2019، وفقا لبيانات اليونيسف، وكذلك سعر مياه الشرب المعبأة. تدفع الشقة المتوسطة في بيروت ما بين 120-150 دولارا شهريا للمياه المنزلية، وفقا للعديد من الشركات التي شملتها الدراسة التي أجرتها الفايننشال تايمز، في حين أن مياه الشرب يمكن أن تصل إلى 30-50 دولارا في الشهر. يعيش الكثير من اللبنانيين الآن على رواتب تعادل 50 إلى 100 دولار".

كما أن أعمال المياه الخاصة المزدهرة تخضع للتنظيم السيئ. وقال موظف في شركة مياه خاصة تخدم المباني الفاخرة في بيروت لصحيفة فايننشال تايمز إن مياههم فشلت بشكل روتيني في الاختبارات المعملية، التي وجدت ملوثات غير آمنة. ويضيف "يقوم رؤسائي بإجراء الاختبارات فقط عندما يطلب العملاء ذلك".

لكن بدون حلول تقودها الحكومة، يقول الخبراء إن لبنان يتجه نحو كارثة. قال هيغينز "الأمور تصل إلى ذروتها"، مضيفا أن وكالات الإغاثة لا تستطيع تحمل سد الثغرات المالية إلى أجل غير مسمى. ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا احتواء الكوليرا أو ما إذا كانت ستصبح وبائية، تختم الكاتبة.

اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية

وننتقل إلى مقال افتتاحي في صحيفة الغارديان بعنوان "التهديد الإسرائيلي الداخلي: اليمين المتطرف في الحكومة".

وتقول الصحيفة إن الأزمة وصلت مرة أخرى إلى "نقطة الغليان"، فقد أدى ارتفاع حصيلة القتلى في الضفة الغربية، وهو الأسوأ منذ عام 2006، إلى تعكير صفو المياه. منذ يناير/كانون الثاني، قتل حوالى 140 فلسطينيا في هذه المنطقة، جميعهم تقريبا على أيدي القوات الإسرائيلية. وخلّفت الهجمات الفلسطينية التي استهدفت إسرائيليين 30 قتيلا.

وتضيف "قبل أيام، كان (منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط) تور وينسلاند قد 'فُزع' من إطلاق النار المميت على رجل فلسطيني أعزل خلال مشاجرة مع ضابط شرطة حرس الحدود الإسرائيلي. أظهر مقطع الفيديو المروع لعملية القتل أنه كان محقا في الشعور بالذعر. ومع ذلك، بدلا من توبيخ الضابط لإعدام علني، أشاد به وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، من حزب 'العظمة اليهودية' اليميني المتطرف، باعتباره بطلا".

وتقول افتتاحية الصحيفة إن "الكتلة الصهيونية الدينية، بقيادة بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هي الآن ثالث أكبر مجموعة في الكنيست. لقد كانت الرابح الأكبر في انتخابات الشهر الماضي، والتي كانت تؤوي العنصريين ورهاب المثليين. أما الخاسرون فهما الديموقراطية الإسرائيلية والفلسطينيون. ياكوف كاتس، رئيس تحرير جيروزاليم بوست، لديه سبب وجيه لتسمية بن غفير 'النسخة الإسرائيلية الحديثة من أمريكي أبيض متعصب وفاشي أوروبي'. بن غفير، الذي أدين بالتحريض العنصري ودعم الإرهاب، لديه بالفعل علاقات متوترة مع الأقلية العربية في إسرائيل. ولأنه تعهد مرارا وتكرارا بنقل البدو والمواطنين الإسرائيليين الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة، فقد يكون الأسوأ بكثير في انتظارهم".