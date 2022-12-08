الجامعة العربية: الثقافة مكون أساسي لبلوغ هدف المستقبل الأخضر

شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي وعضوية وزير مفوض سعاد السائحي مديرة إدارة الثقافة وحوار الحضارات في الدورة الـ 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقد في الرياض.

وألقى السفير خليل الذوادي كلمة الأمانة العامة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور وزراء الثقافة بالدول العربية والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة،

مثمنا أهمية الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة وهو " الثقافة والمستقبل الأخضر " والذي أضفى أهمية خاصة للدور المركزي الذي تستطيع أن تلعبه الثقافة كمكون أساسي يتجاوز أهم القطاعات الحيوية.

وأشار السفير الذوادي إلى الفعاليات التي أشرفت عليها جامعة الدول العربية والتي أظهرت أن موضوع الحفاظ على البيئة يتجاوز الاختصاصات القطاعية نحو شبكة مترامية الأطراف تتداخل كلها في التأثير على البيئة مما يفرض حشد كل الوسائل المتاحة للحفاظ عليها والسعي إلى ابتكار حلول لبلوغ هدف مستقبل أخضر.

كما أشار أن الجامعة العربية تواكب المبادرات الرائدة التي تشهدها الدول العربية في ميادين الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون وتطوير الطاقة النظيفة ومنها مبادرة " الشرق الأوسط الأخضر " التي أطلقتها السعودية، منوها باستضافة مصر قمة المناخ " كوب 27" مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدول العربية لحماية المناخ ويضعها في قلب الحدث وعلى رأس الدول التي تسعى لبلوغ "مستقبل أخضر " للإنسانية جمعاء.

وأكد ضرورة تعزيز الأهداف الاستراتيجية للسياسات العربية الثقافية التي تضمنتها الخطة الشاملة للثقافة العربية المحدثة بما ينسجم مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدول العربية ، مؤكدا أن النجاح في تنفيذ هذه السياسات يعتمد على المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني.