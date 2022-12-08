دينا عثمان: تنظيم 7 فعاليات توعوية بمطروح لمناهضة العنف ضد المرأة

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه تم تنظيم 7 فعاليات ثقافية وفنية وورش عمل ومحاضرات توعوية،بكلا من مديرية الثقافة ومنطقة الأزهر ضمن حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع التربية والتعليم والأوقاف.

وأوضح محمد حمدي مدير مديرية الثقافة بمطروح أنه عقد محاضرة توعوية لمدرسة الثانوية بنات "جهود الدولة في مواجهة ظاهرة تسريب البنات من التعليم" للدكتورة أم العز بريك، كذلك عقد محاضرة بعنوان "المرأة المعيلة والمشروعات الصغيرة الممكنة" للشيخ إسلام سعودي ببيت ثقافة الحمام.

كذلك تنفيذ مجموعة ورش فنية لطلبة مدارس سيوة لتدريب الفتيات على إقامة مشروعات صغيرة للنهوض بدور المرأة بالمجتمع، حيث أقامت الفنانتان منى السيد وشاهنده عبدالعزيز ورش الطرق على القصدير، وتعليم الرسم على ورق كانسول.

كما قامت الفنانة سارة عبدالله والفنانة بتنفيذ ورش تدوير خامات وإكسسوارات من الخرز، وتم توزيع نتاج تلك الورش على الفتيات المتميزين سواء التدوير الخامات أو الأكسسوارات كذلك قامت الفنانة منى القماح ووائل شهاوى بعمل ورشة تلوين للأطفال بالمدرسة وتلوين على الوجه، وعقد محاضرة مناهضة العنف ضد المرأة حاضر.

كذلك أوضح عبد العظيم سالم شيخ المنطقة المركزية الأزهرية بمطروح، أنه تم تنظيم ورش فنية توعوية، عن أهم المشكلات التى تواجع المرأة لمعاهد فتيات الحمام سيدنا شعيب بمدينة الحمام، ومعهد فتيات مرسي مطروح.

وأشار إلى أن جميع معاهد منطقة مطروح الأزهرية، مستمرة فى العمل من خلال حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بعقد الندوات وتنظيم المحاضرات، وورش العمل الفنية والثقافية التوعوية.