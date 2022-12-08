رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الشائعات التي ظهرت الساعات الماضية، حول ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها، مشيرا إلى أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الشائعات أغلبها يأتي من الخارج بهدف ضرب استقرار الدولة، في ظل الأزمات العالمية التي تواجه العالم، متمنيا أن يكون عام 2023، عاما يشهد الاستقرار سواء أمنيا أو اقتصاديا.

وتحدث وزير المالية، عن اللغط الدائر حول الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية صدر التعامل بها منذ 3 سنوات، مضيفا أن الدولة تستهدف من وراء هذه المنظومة حل مشكلات البيروقراطية والمنازعات والخلاف على الأوراق المستخدمة في التعاملات.

أضاف وزير المالية، أن الدولة تتجه نحو الرقمنة والميكنة في تعاملاتها للتخلص من أزمات ومشكلات تقف عائقا أمام تنفيذ خطوات التنمية.

ولفت إلى أنه منذ أكثر من عامين ونصف عام تطبق الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم استلام مليون وربع فاتورة إلكترونية خلال الفترة الماضية على المنظومة الجديدة، مبينا أنه منذ أكثر من عامين ونصف يتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية، حيث تم استلام مليون وربع مليون فاتورة إلكترونية، ليكون إجمالي التعامل بالفاتورة الإلكترونية في الدولة 450 مليون فاتورة في التعاملات داخل الدولة بالمنظومة الجديدة، منوها إلى أنه مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى أبريل 2023 وحيث تم الاستجابة إلى المطالب التي نادت بالتأجيل لتوفيق أوضاعهم وحل مشكلاتهم، كما أن الدولة تعمل على توفير نظام عادل في التعاملات.