الأمين العام للأمم المتحدة: نعيش في زمن الاضطرابات والتوتر وتراجع الديمقراطية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إننا نعيش في زمن الاضطرابات والتوتر .. وانقسامات آخذة في الاتساع"، مؤكدًا أن الديمقراطية تتراجع والفضاء المدني آخذ في الانكماش.

وأضاف جوتيريش، في خطاب عبر الفيديو لمنتدى بالي الخامس عشر للديمقراطية الذي أقيم تحت عنوان "الديمقراطية في عالم متغير: القيادة والتضامن"، اليوم الخميس، أن التضامن والقيادة العالميين ضروريان لضمان حصول الجميع في كل مكان على الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه للاستثمار في شعوبهم ومستقبلهم.

وشدد الأمين العام، حسب ما نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، على ضرورة التمسك بالمبادئ الديمقراطية المتمثلة في الإدماج والحوار باعتبارهما حجر الزاوية لعقد اجتماعي متجدد، ومفتاحا للسلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الدفاع عن الديمقراطية وتنشيطها، وتعزيز سيادة القانون، وضمان كفالة عالمية لحقوق الإنسان كافة سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية.