رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوقع حدوث صعوبات اقتصادية في العام المقبل

توقع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك سو، أن يواجه الاقتصاد الوطني صعوبات متعددة خلال العام المقبل، وطلب من الوزارات تقديم المساعدة على تنشيط الاقتصاد، بما في ذلك تخفيف القيود، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات هان، في اجتماع عقده مع الوزراء ذوي العلاقة بالقضايا الوطنية الراهنة في مجمع سول الحكومي اليوم الخميس، حيث قال إنه من المتوقع أن تسجل مختلف دول العالم نموا اقتصاديا منخفضا للغاية في العام القادم، ومن المتوقع أيضا أن يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي صعوبات كثيرة نتيجة لتباطؤ الصادرات وانكماش الاستثمار.

وطلب هان من وزارة المالية والاستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية، إجراء تحليل دقيق على عناصر الخطورة المتوقعة، وإعداد وسائل للاستجابة لها، كما طلب من الوزارات المعنية بذل أقصى الجهود لدعم القطاع الخاص في ممارسة الإبداع والتركيز على الأنشطة الابتكارية.

وقال إن الحكومة تخطط لتخفف على نطاق واسع القيود، التي ظلت تؤثر سلبا على أنشطة الشركات الأجنبية في كوريا والشركات العاملة في مجال البيئة، متوقعا أن تساعد هذه الخطوة الشركات المعنية على تعزيز أنشطة الاستثمار والإنتاج على المدى الطويل.

وطلب رئيس الوزراء الوزارات بالاستمرار في التأكد من حسن تنفيذ الوسائل المفصلة عمليا، والتعرف على أي وسائل تكميلية إضافية.