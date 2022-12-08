قال اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، إن اعتذار مهاجم الكاميرون السابق صامويل إيتو، عن المشاجرة الجسدية التي وقعت بينهما، موجه للاتحاد الجزائري وليس له شخصيًا، معتبرًا إياه «اعتذار سياسي أكثر من شخصي».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، صباح الخميس، أنه لم يستقبل حتى الآن اعتذارًا شخصيًا من إيتو، متابعًا: «لا أقبل اعتذاره، ومستمر في إجراءاتي القانونية حتى أحصل على حقي، فحقي قبل كل شيء».

ولفت إلى أنه لم يتوقع اعتداء النجم الكاميروني عليه، راويًا أن الحادث بدأ عندما وجد مجموعة من المشجعين متجمعين حول «إيتو» للالتقاط الصور، وقرر حينها أن «يصنع الحدث بطريقته الخاصة».

وذكر أنه عادة ما يصور مجريات حياته اليومية وفيديوهات عادية، بحكم عمله كمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه عندما اقترب من «إيتو»، طلب منه أن يسأله سؤالًا واحدًا، مستخدمًا اللغة الإنجليزية.

وأوضح أنه هتف «3،2،1 فيفا لالجيري»، ثم أخبر النجم الكاميرون بالإنجليزية أنه يرغب في سؤاله سؤالًا، معقبًا: «اللي زاد الطين بلة كوني جزائريًا، ممكن صامويل إيتو لم يفهم حديثي باللغة الإنجليزية، لكني رغبت في أن أتحدث معه حول الظلم التحكيمي الذي تعرضنا له في تصفيات كأس العالم».

وروى أن مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء عليه لم يكن كاملًا، متابعًا: «قبل ما يضربني مسكني من شعري وقال: (أنت غبي)، وقلت له: (تعلم لماذا أنا غبي؟ لأني جزائري)»، بحسب وصفه.

وأكد أنه لم يتوقع تهجم «إيتو» عليه بتلك الوحشية، خاصة أنه من عشاقه وكان يتمنى أن يلتقط معه صورة، مشددًا على أن اللاعب الكبير عليه تقبل الانتقاد، رغم أنه لم يوجه انتقادًا له، بحسب روايته.

وتابع: «لم أتعرض بالإساءة له، طاقته كلها طلعها علي أنا، أنا وثقت الحادث بالكامل على كاميرتي ولو طلبت السلطات الإماراتية أن تراها فلا مانع مطلقًا، أثناء فيديوهاتي دائمًا ما أكون مبتسمًا، وربما فكر أن الأمر استهزاء به».

وأصدر مهاجم الكاميرون السابق صامويل إيتو، بيانًا يعتذر فيه عن مشاجرة جسدية بينه وبين مشجع جزائري، أثناء تواجده في دبي لمتابعة كأس العالم.

حيث تم تصوير إيتو في مدرجات ملعب 974 مساء الإثنين بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، وهو يتعدى بالضرب على أحد مشجعي الجزائر.



