العراق والكويت يبحثان تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الخميس، إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين العراق والكويت.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس النواب العراقي مع السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودعا المندلاوي إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين لإيجاد الحلول المناسبة لبعض الملفات العالقة، مشيراً إلى تنشيط عمل لجنة الصداقة النيابية العراقية الكويتية، واستمرار التعاون والتنسيق المتبادل في مختلف الصعد، مؤكدا حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار ولا سيما الشقيقة منها، واعتماد مبدأ الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة.