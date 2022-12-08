الرئيس الصيني يصل قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض لعقد قمة مع الملك سلمان

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، صباح اليوم الخميس، قصر اليمامة في الرياض لعقد قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وقال الرئيس الصيني، أمس الأربعاء، إنه سيبحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نحو معمق العلاقات الثنائية، والعمل سوياً على تخطيط تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في زيارة رسمية إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وأعرب خلالها شي جينبينج، عن سعادته بالعودة مجدداً بعد 6 سنوات، وحضور القمتين «الصينية - العربية» و«الصينية - الخليجية» الأولى، متطلعاً للعمل مع القادة على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد.

وقال إن الصين والسعودية تربطهما علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة، وظلا على مدى الـ32 سنة التي مضت من إقامة علاقاتهما الدبلوماسية، يتبادلان الفهم والدعم، وتترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر، وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة في كافة المجالات.

وأبان الرئيس الصيني أن الجانبين يحافظان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية، مضيفاً: «بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2016 أقود أنا وخادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر الذي عاد بالخير على الشعبين، وساهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة».