المركزي الأوكراني: من المتوقع تجاوز المساعدة الدولية لأوكرانيا 31 مليار دولار بنهاية العام

توقع محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني، زيادة حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا وتجاوزها مبلغ 31 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف بيشني -في إحاطة نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس- أن "المساعدة المالية الدولية لأوكرانيا زادت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2022 ومن المتوقع أن تتجاوز 31 مليار دولار بحلول نهاية العام".

وتابع المسئول الأوكراني قائلًا: "بشكل أكثر تحديدًا، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل عن نيتهما الأولية لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو وحوالي 10 مليارات دولار أمريكي، كلا من جهته".

كما أوضح أن البنك المركزي الأوكراني حقق بعض التقدم في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مراقبة جديد، إذ من شأن الموافقة الكاملة على هذا البرنامج جذب التمويل من مانحين دوليين آخرين في عام 2023.

وكان صندوق النقد الدولي يدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا، إذ تلقت أوكرانيا 1.4 مليار دولار عبر أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، كما حصلت على 1.3 مليار دولار كتمويل طارئ إضافي من الصندوق؛ من أجل مساعدتها في تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب.