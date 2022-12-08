أعلن نادي الزمالك رحيل لاعبه المغربي زكريا الوردي عن صفوفه بعد التوصل لإتفاق لفسخ عقد اللاعب بالتراضي لظروف خاصة باللاعب.

فسخ عقد الوردي مع الزمالك أثبت أن اللاعب المغربي غير محظوظ بالقلعة البيضاء وقد يكون الاستثناء الوحيد هو أشرف بن شرقي والذي قدم مستويات كبيرة طوال المواسم الثلاثة التي قضاها داخل جدران الزمالك.

في التقرير التالي نستعرض اللاعبين المغاربة الذين دافعوا عن ألوان الزمالك.

حميد أحداد

مهاجم الدفاع الحسني الجديدي والذي أنضم للزمالك في موسم 2018 وكان هدافًا للكونفدرالية الإفريقية مع الفريق المغربي إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب مع الزمالك ليتم إعارته مرتين للدوري المغربي ويرحل بنهاية الموسم الماضي.

خالد بوطيب

أحد أبرز المهاجمين في المنتخب المغربي وقدم مستويات كبيرة في أوروبا ليعلن الزمالك عن تعاقده مع اللاعب في 2019 إلا أن اللاعب لم يظهر كثيرًا مع الفريق ولم يكن على المستوى المطلوب مع الفريق ليرحل عن القلعة البيضاء وسط قضايا متبادلة بين اللاعب والنادي بسبب المستحقات المالية.

محمد أوناجم

أحد أبرز لاعبي الوداد المغربي وقاد الفريق بصحبة أشرف بن شرقي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ليجذب أهتمام الزمالك للتعاقد معه في 2019 إلا أن اللاعب لم يشارك بشكل منتظم مع الفريق ولم يظهر بتألقه كما الوداد ليعود للدوري المغربي معارًا ويعود مجددًا.

الظهور الثاني لم يختلف كثيرًا لينتهي عقد اللاعب مع الزمالك ويرحل بنهاية الموسم الماضي.

أشرف بن شرقي

الاستثناء الوحيد في القلعة البيضاء فاللاعب المتألق في الدوري المغربي صحبة الوداد والمتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا أنتقل للهلال السعودي إلا أن اللاعب لم يظهر بالشكل الأمثل لينتقل للدوري الفرنسي معارًا.

الزمالك تمسك باللاعب ونجح في التعاقد معه في موسم 2019 ليحقق النجاحات مع الفريق ليس على مستوى الألقاب ولكن أصبح أحد أهم المحترفين الأجانب في تاريخ القلعة البيضاء حيث سجل 41 هدفًا ليحقق رقمًا مميزًا كونه ثاني الترتيب في قائمة الهدافين الأجانب في الزمالك خلف اليمني علي محسن صاحب المركز الأول برصيد 47 هدفًا.