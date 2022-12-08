 وزير الخارجية النمساوي: تنسيق مستمر مع إيطاليا لمواجهة الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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وزير الخارجية النمساوي: تنسيق مستمر مع إيطاليا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
أ ش أ
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 12:42 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 12:42 م

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع إيطاليا على تعزيز النهج المشترك في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية في أوكرانيا والتكامل الأوروبي في غرب البلقان ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار الوزير، في تصريحات له، أن مباحثاته مع نظيره الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني في فيينا ركزت أيضا على دعم العلاقات الثنائية الممتازة، مرحبا بالموقف الواضح للحكومة الإيطالية الجديدة في دعم أوكرانيا.

وأكد ضرورة منح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا - في ضوء التدفق الهائل للمهاجرين عبر طرق البلقان والبحر الأبيض المتوسط - إلى حلول أوروبية وتنسيق ثنائي وثيق فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.


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