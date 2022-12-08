الغربية: انطلاق فاعليات الملتقي التوظيفي السادس لكلية الزراعة

انطلقت فاعليات ملتقى التوظيف والتدريب السادس، اليوم الأربعاء، لخريجي كلية الزراعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد السيد عميد الكلية، والدكتور شريف جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى ربط سوق العمل بالجامعة، وتوفير مهارات ريادة الأعمال والقدرة على تنفيذ المشروعات، وتعريف الطلاب والخريجين بالقدرات والمهارات التي تتطلبها مختلف مجالات سوق العمل الزراعي ، وكذلك توفير فرص جيدة للشركات والهيئات لاختيار ما يناسبها من خريجي الكلية للعمل والتدريب بها وذلك تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

شارك في الملتقى الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور ياسر أحمد عيد وكيل مديرية القوى العاملة،و الدكتور شريف الطحان رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة ، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري المراكز والوحدات بالكلية.