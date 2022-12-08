كوريا الجنوبية تأمر سائقي الشحن المضربين باستئناف العمل للمرة الثانية للحفاظ على اقتصاد البلاد

أمرت حكومة كوريا الجنوبية سائقي الشاحنات في قطاعي الحديد والصلب والبتروكيماويات المضربين عن العمل بالعودة إلى مزاولة عملهم بعد إصدار أول أمر للعودة إلى العمل في صناعة الأسمنت يوم 29 من الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء هان ديوك-سو، في اجتماعه اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب": "مضى 15 يوما على رفض تضامن اتحادات نقابات سائقي الشاحنات العمل، حيث تعمقت الخسائر الناجمة عن رفض العمل دون تبرير، في الصناعات والاقتصاد المحلي، ما دفع الحكومة لإصدار أمر ثان لاستئناف العمل في قطاعي الحديد والصلب والبتروكيماويات بعد إصدار الأمر الأول في قطاع الأسمنت يوم 29 من الشهر الماضي".

وأشار رئيس الوزراء هان، إلى أن الخسائر الناجمة عن توقف عملية التوزيع، تقع مباشرة على اقتصاد البلاد ومعيشة عامة الشعب، حيث وصل حجم المخزونات المتراكمة من رفض التوصيل، إلى مستوى لا يمكن استيعابه أكثر، وأغلقت طرق التصدير لتوقف عملية نقل البضائع إلى الموانئ، مضيفا أن الإجراءات هذه هي إجراءات حكومية حتمية للحفاظ على اقتصاد البلاد من الأزمة التي تتعرض لها البلاد، وأفضل ما يمكن أن تقوم بها الحكومة.

وحث هان سائقي الشاحنات المضربين عن العمل إلى رفع الإضراب والعودة العاجلة إلى العمل، مؤكدا موقف الحكومة الثابت المتمثل في عدم إجراء تسوية مع الأعمال غير الشرعية وتحميل المسئولية بصرامة.

وكان سائقو الشاحنات النقابيون قد بدأوا إضرابا على مستوى البلاد منذ يوم 24 نوفمبر، مطالبين الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن الحد الأدنى من أسعار الشحن التي من المقرر أن تنتهي هذا العام.