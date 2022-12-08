كشف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، عن حصوله على مجموعة من الصور النادرة للفنان الراحل نور الشريف، ومنها صور لحفل زفافه على الفنانة بوسي، ولقطات من كواليس أفلامه وبعض الندوات التي شارك فيها.

نشر مصطفى جبريل، صاحب مجموعة الصور، بعض الصور على بعض من المجموعات العامة للسينما على فيسبوك، وطالب أعضاء الجروب بمساعدته في الوصول لوسيلة تواصل مع أسرة الفنان الراحل؛ من أجل تسليم تلك المقتنيات، والتي تصل إلى 25 صورة تقريبا.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أكد مصطفى رفضه لعروض تلقاها عبر فيسبوك لشراء مجموعة الصور الخاصة بنور الشريف، وتمسك بضرورة تسليمها لأسرة الفنان الراحل، كما حاول الشاب التواصل مع الفنانة مي نور الشريف من خلال صفحتها على فيسبوك، ولكنه لم يتلق رد بعد.

وتضمنت المجموعة صورا من عقد قران الفنان نور الشريف على الفنانة بوسي، وأخرى تجمعهما في حفل زفاف، منها صورة لنور الشريف وهو يقبل رأس بوسي أثناء الحفل.

وأكد مصطفى أن لديه مجموعة كبيرة من الصور الخاصة للفنان الراحل نور الشريف، حصل عليها من خلال أحد المزادات التي أقيمت على الإنترنت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه يهوى الأنتيكات.

وحصلت "الشروق" على نسخ من تلك الصور الخاصة بنور الشريف، منها صورة تجمع الفنان نور الشريف بالفنانة معالي زايد من فيلم "دنيا الله" للمخرج حسن الإمام، والذي عرض في الدول العربية تحت اسم "عسل الحب المر"، عام 1985 كما هو مدون على الصورة من الخلف.

وصور كانت من فيلم "ضربة شمس" الذي عرض عام 1980، وظهر فيها الفنان نور الشريف مع الفنان فاروق فلوكس، وأخرى من ندوة الفيلم، تجمع الفنان نور الشريف مع الفنانة نورا بطلة العمل معه، مشيرا إلى أن هناك صور أيضا لنور الشريف مع الزعيم عادل إمام، وصور من أفلامه التي قدمها خلال مشواره الفني الطويل.

وأعرب، في حديثه لـ"الشروق"، عن رغبته في تسليم تلك الصور لأسرة الفنان نور الشريف دون أي مقابل، مشيرا إلى حضوره أحد المزادات التي أقيمت قبل شهرين عن مقتنيات أخرى لنور الشريف لكنه انسحب مع آخرين عندما علموا أن أحد أفراد الأسرة ينوي دخول المزاد لاستعادة تراث الفنان الراحل، ورفض أن يفصح عن ثمن تلك الصور، مؤكدا أن ما دفعه هو مبلغ زهيد جدا بالنسبة لقيمتها، وأضاف: "وإذا تمسكت أسرة نور الشريف بشراء مجموعة الصور فسيطلب منهم التبرع بها لصالح مستشفى 57357 باسم الفنان الراحل نور الشريف وابنه رحمة الله عليه".

وكانت مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف قد أثارت أزمة كبيرة في شهر سبتمبر الماضي، بعد عرض البعض منها للبيع على الأرصفة وأسواق الانتيكات، وضمت المقتنيات عشرات الألبومات والسيناريوهات، والكتب التى تحمل اسمه وبعضها يحمل توقيعه وكلمات بخط يده، الأمر الذى أغضب عشاق النجم الراحل، والذين طالبوا بضرورة الحفاظ على المقتنيات الخاصة لنجوم الفن المصري.

ونالت الاتهامات أسرة الفنان الراحل، الفنانة بوسى وابنتيه الفنانة مى، والمخرجة سارة، بعد سبع سنوات على رحيل نور الشريف، الذى ترك من خلفه إرثا فنيا ضخما، والعديد من الكواليس والحكايات والمقتنيات الفنية، وكتب الناقد عصام زكريا على فيسبوك، محذرا من ضياع تراث النجم الراحل، بينما ألقى الكثيرون باللوم على صاحب شقة نور الشريف فى ميت عقبة، والذى باع مقتنيات النجم الراحل ــ حسب تصريحات للناقد والمؤرخ الفنى أيمن الحكيم ــ والذى أكد أن صاحب الشقة هو مفتاح السر، وهو السبب فى إهدار مقتنيات نور الشريف.

يشار إلى أن أسرة نور الشريف أقامت عددا كبيرا من المعارض لعرض المقتنيات الخاصة به، مثل معرض القرية الفرعونية ومعرض بيت السنارى وغيرهما من المعارض، كما أهدت مكتبة الإسكندرية جزءا من مكتبته الخاصة وعددا كبيرا من الصور والمتعلقات عام 2016.

وحسب سجلات المكتبة، فإنها تسلمت فى مايو عام 2016 إهداء من أسرة الفنان الراحل، تمثل فى 6022 كتابا بالإضافة إلى 167 ورقة خاصة بشركته الإنتاجية، و9 كراسات دونت بخط يده كتب فيها الخواطر والملاحظات.