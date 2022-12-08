روسيا تحظر استخدام الأصفاد مع النساء والأطفال والمشتبه بهم في قضايا اقتصادية

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، اليوم الخميس، إن الوزارة حظرت استخدام الأصفاد مع النساء والأطفال، وكذلك على أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية.

وفي تصريح لوكالة تاس الروسية قالت فولك: "من أجل منع الاستخدام غير الضروري للأصفاد، أرسلت قيادة وزارة الداخلية الروسية تعليمات إلى الهيئات الإقليمية، تشرح بدقة المتطلبات المعمول بها، وعلى وجه الخصوص، يحظر استخدام تلك الأداة مع النساء، والقصر وأشارت إلى الاشخاص والمشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية".

وأشارت فولك إلى أنه عقب اجتماع يوم 7 ديسمبر الجاري للمجلس الرئاسي الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، تم إجراء تحليل إضافي للاستخدام العملي للأصفاد من قبل الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية، موضحة أن اللوائح الحالية للوزارة تنص على نهج مختلف لاستخدام المعدات الخاصة، وتحديدا فيما يتعلق بمدى خطورة الأشخاص على المجتمع.