ضبط 8 أطنان أرز شعير حجبوا عن التداول في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 8 طن أرز شعير داخل مخزن بغرض حجبها عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية.

وتم الضبط والتحفظ على الكمية المضبوطة وتوريدها بالمضارب الحكومية، واتخاذ اللازم قانونا.

تشكلت حملة برئاسة السيد الوكيل والحسينى السيد مأمورى الضبط القضائي،،وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا؛ للقضاء على الفساد والمخالفين.