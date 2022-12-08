إعلان تشكيلات اتحاد طلاب جامعة العريش بشمال سيناء

انتهت انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش بشمال سيناء، التي أشرفت عليها اللجنة العليا وأعضاء رعاية الطلاب ومشرفو الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمد هاني العيسوي محمد بكلية الآداب بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، وفاز الطالب علي كمال محمد عبد الرحمن بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب كلية الاقتصاد المنزلي.

كما جاء تشكيل مجلس اتحاد طلاب جامعة العريش على النحو الآتي: لجنة الأسر الطلابية فاز بمنصب الأمين الطالبة ياسمين سيد حسين عليوة والطالب ماجد وهبة ناشد وهبة الأمين المساعد، واللجنة الاجتماعية فاز بمنصب الأمين الطالب شهد عبد الهادي عيد احمد والطالب مؤمن أحمد محمد محمد الأمين المساعد، واللجنة الرياضية فاز بمنصب الأمين الطالب محمد سلطان عبدالرحيم هاشم والطالب أحمد صالح أحمد عبده الأمين المساعد، وعن اللجنة الثقافية فاز بمنصب الأمين الطالب محمد اسامة ابراهيم لبيب والطالب عبدالله محمود عبد التواب الشريف الأمين المساعد، واللجنة الفنية فاز بمنصب الأمين الطالبة آلاء أحمد ديبان على عبدالمالك والطالبة إسراء محمود عبدالبصير احمد صابر الأمين المساعد، ولجنة الجوالة فاز بمنصب الأمين الطالب عمر ماجد صديق حسان والطالبة ملك خليل لبيب عبد الباقي الأمين المساعد، واللجنة العلمية فاز بمنصب الأمين الطالب محمود يونس محمود علي والطالبة هدى ناصر عمر أحمد الأمين المساعد.

وقدم الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، وأكد أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لهم لتحقيق دورهم في الأنشطة الطلابية، موضحا أن الجامعة ليست مكاناً للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة وغرس الانتماء للوطن لدى الطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية.