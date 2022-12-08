فقد غطاس إسباني وعيه، أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لأعمق غوص؛ بسبب انخفاض ضغط الأكسجين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الغطاس ميجيل لوزانو إلى البحر، وتنفيذه الغطسة التي كان يهدف من خلالها الوصول إلى عمق 125 مترا، لكن بعد لحظات من الغطس حدث ما لم يمكن في الحسبان.

وفقد ميجيل وعيه، قبل أن يسارع غطاسون آخرون إلى إخراجه إلى السطح، وإعادته عن طريق إعطائه الأكسجين.

وقال لوزانو: «بمجرد أن استيقظت على المنصة مع قناع أكسجين على وجهي وكل فريق الإنقاذ فوقي، شعرت أولا بالاكتئاب، لأنني كنت أعرف أنني لم أسجل الرقم القياسي، ولكن أيضا كان لدي شعور بارتياح تام لأنني نجوت بحياتي».