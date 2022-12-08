زيلينسكي: من المستحيل الآن استعادة 100% من نظام الطاقة السابق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصبح من المستحيل الآن استعادة نظام الطاقة كما كان قبل بداية ماوصفه"إرهاب الطاقة الروسي".

وذكر زيلينسكي -في خطاب عبر تقنية الفيديو، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس- أن "العمل جار لزيادة توليد الكهرباء وإمداداتها، ومع ذلك لا يمكن استعادة 100% من نظام الطاقة، كما كان قبل بداية إرهاب الطاقة الروسي؛ لهذا لا تزال جداول الإغلاق سارية في معظم المدن والمناطق".

وتابع: أنني بحثت الأوضاع على الخطوط الأمامية في منطقة "دونيتسك" ومشكلة استقرار نظام الطاقة في أوكرانيا في اجتماع لهيئة أركان القوات المسلحة.. مشيرا إلى أنه من القضايا الأخرى التي تم بحثها خلال اجتماع هيئة الأركان وعلى المستوى الحكومي قضية تثبيت نظام الطاقة، وحماية محطات توليد الكهرباء.

وأكد زيلينسكي أن "قطاع الطاقة هو بند دائم على جدول أعمالنا- على مستوى الموظفين والحكومة على حد سواء"، قائلا: "عقدت اجتماعا أيضا حول استقرار نظام الطاقة وحماية محطات الطاقة".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن الشكر لعمال الطاقة والإصلاح والشركات والمرافق والسلطات المحلية، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتسهيل الأمور على الناس.