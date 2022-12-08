كوريا الجنوبية: تراجع حالات كورونا الجديدة إلى ما دون 70 ألف إصابة

انخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل طفيف ، في وقت تدرس الحكومة تعديل إلزامية ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن المغلقة.

وسجلت البلاد 65 ألفا و253 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، من بينها 48 إصابة من الخارج ، ليصل العدد الإجمالي إلى 27 مليونا و548 ألفا و821 إصابة ، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صياح اليوم الخميس.

وكشفت بيانات الوكالة أن هذه الحصيلةأقل قليلا من اليوم السابق ، ولكنها ارتفعت بأكثر من8 آلاف حالة عن اليوم ذاته قبل أسبوع ، وأكثر من 6 آلاف حالة أكبر مما كان عليه الأمر قبل نحو أسبوعين.

وقالت السلطات الصحية إنه من المتوقع أن يستمر عدد الحالات اليومية في اتجاه تدريجي بطيء في الوقت الحالي ، لكنها حذرت من أن الوكالة لن تستبعد احتمال حدوث موجة فيروسية أخرى هذا الشتاء.

وسجلت البلاد 61 وفاة لتصل الحصيلة إلى 30 ألفا و908 إصابات.

ومن المقرر أن تناقش الوكالة التعديلات على أمر الإلزام بارتداء قناع الوجه بالأماكن المغلقة غدا الجمعة لوضع خطة نهائية بحلول نهاية هذا الشهر.

يشار إلى أن إلزامية ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة هو آخر قيود كورونا المتبقية التي أبقت عليها كوريا الجنوبية بعد إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي الأخرى.