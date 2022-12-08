السكة الحديد: تخصيص 4 مقاعد مجانية لمرضى السرطان على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخصيص 4 مقاعد بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات ذات التهوية الديناميكية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم (إن وجد)، مجانا، برحلة ذهاب وأخرى عودة في نفس اليوم مجانا، وذلك اعتبارا من ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنه في حالة نفاذ المقاعد المخصصة لمرضى الأورام السرطانية يتم السفر بدون حجز مقعد وبدون تحصيل أي مبالغ مالية داخل القطارات، مع عدم تجاوز محطتي القيام والوصول كما هو موضح بالإيصال المرفق مع الكارت الذكي للمريض، بالإضافة إلى إتاحة الحجز مجانا لمرضى الأورام السرطانية على كافة القطارات المكيفة والسفر بقطارات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) باستثناء القطارات الفاخرة.

وأشارت الهيئة إلى استخراج الكارت الذكي المجاني والإيصال المرفق للمريض موضحا به محطتى القيام والوصول من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة بموجب خطاب من المستشفي المختصة بالعلاج، ومعتمد ومختوم بختم شعار الجمهورية موضح به بيانات المريض مع إحضار صورة شخصية، ويتم تجديد الكارت الذكي والإيصال المرفق مع بداية كل عام ميلادي، منوهة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة النقل على تخفيف الأعباء المالية عن مختلف فئات المجتمع وانطلاقا من الدور الإجتماعي الذي تتبناه هيئة السكة الحديد كهيئة خدمية.