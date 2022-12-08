الهيئة الفدرالية الروسية: تسجيل إنفلونزا الخنازير في 74 منطقة روسية

أعلن المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، تسجيل "إنفلونزا الخنازير" في 74 منطقة روسية.

وذكرت المكتب -في بيان، نقلا عن قناة روسيا اليوم الفضائية، اليوم الخميس- "في هيكل فيروسات الجهاز التنفسي غير المسببة للإنفلونزا، لا تزال أكبر نسبة تعود إلى فيروسات الأنف 13,3%، وفيروسات (أر-أس) 12%، والفيروسات الرئوية 10,1%، والفيروسات الغدية 7,2%"، موضحة أنه "بناء عليه تم تسجيل ما يسمى بـ(إنفلونزا الخنازير) في 74 منطقة روسية".

ومن جهته، أشار وزير الصحة الروسي السابق ميخائيل موراشكو، إلى واقع انتشار "إنفلونزا الخنازير"، في الأراضي الروسية وأهمية التطعيم ضده.