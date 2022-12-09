بريطانيا تستعين بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى بالمرافق الحساسة أثناء الإضرابات

أعلنت السلطات في بريطانيا أنها ستستعين بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة أثناء الإضرابات في فترة أعياد نهاية السنة والتي تتصاعد في مواجهة التضخم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم- إن هذه الإضرابات المتكررة ستحدث بلبلة للجميع، بما يشمل الطواقم العسكرية التي ستضطر إلى إعلان التعبئة والقيام ببعض الوظائف الحيوية في البلاد.

وأوضح أنه يتم إجراء محادثات مع وزارة الدفاع من أجل أن يحل عسكريون محل أفراد طواقم سيارات الإسعاف المضربين، في وقت يمر نظام الصحة العامة بأزمة غير مسبوقة وخصوصا في أقسام الطوارئ.

إلى ذلك، قالت السلطات إنه "يجري تدريب" ألفي عسكري لمساندة حرس الحدود.