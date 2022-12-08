السفير البريطاني باليمن يؤكد أهمية تركيز الجهود على استمرار الهدنة

أكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، أهمية أن تنصب الجهود على استمرار الهدنة باليمن ووقف إطلاق النار كطريق لعمل تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على دعم جهود المبعوث الأممي ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي في هذا الاتجاه.

وقال السفير البريطاني، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيات الحوثي على البنية التحتية في اليمن قد وضعت الحكومة في وضع مالي صعب للغاية لأنها تمنعها من تصدير النفط وهذا ما يجعل من الصعب عليها دفع الرواتب وتقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

وأضاف أن هذه الحرب الاقتصادية غير مقبولة على الإطلاق، وسنستمر في إدانة هذه الهجمات ونبذل قصار جهودنا لمساعدة الحكومة اليمنية على تصدير النفط، مشيرا إلى أنه من المهم الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن رغم أن لا شيء من هذا سيكون سهلا، وكما نعلم جميعا أن التفاوض مع ميليشيات الحوثي يعتبر أمرا صعبا.