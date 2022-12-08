بعد انتهاء مباريات الدور الـ 16 لمنافسات كأس العالم 2022، تصدر لاعبو الدوري الانجليزي، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في العرس العالمي.

وبحسب موقع "SofaScore " سجل لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر عدد من الأهداف في قطر 2022.

وسجل لاعبو الدوري الانجليزي 35 هدفاً، وجاء الدوري الفرنسي في المركز الثاني ب 18 هدفاً، ثم الدوري الإسباني ب 15 هدفاً، وجاء الدوري الألماني في المركز الرابع ب 13 هدفاً، ثم الدوري الإيطالي ب 11 هدفاً، وفي المركز السادس الدوري البرتغالي ب 8 أهداف، ثم الدوري الهولندي ب 7 أهداف، ومثلها للدوري التركي، واحتل الدوري السعودي المركز التاسع ب 5 أهداف، ثم دوري كوريا الجنوبية ب 4 أهداف.

يتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا ب 5 أهداف، يليه زميله بالفريق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ب 3 أهداف.