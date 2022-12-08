المفوضية الأوروبية تقدم حزمة إجراءات لمكافحة التهرب من ضريبة القيمة المضافة

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كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات مقترحة تستهدف التصدي لمحاولات التهرب من ضريبة القيمة المضافة.

وقال باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في معرض الإعلان عن الإجراءات: إن دول الاتحاد الأوروبي تخسر مليارات اليورو سنويا بسبب التهرب من ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب المفوضية، تكبدت دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة حوالي 93 مليار يورو (98 مليار دولار) بسبب التهرب من ضريبة القيمة المضافة. وفي محاولة لتقليل هذه الخسائر تدعو المفوضية إلى تطبيق نظام إلكتروني لتسجيل ضريبة القيمة المضافة لدى الشركات.

وبحسب الاقتراح، ستحتاج الشركات إلى تسجيل كل تعاملاتها التجارية العابرة للحدود بشكل فوري من خلال الفواتير الإلكترونية. ويمكن تطبيق هذا النظام أيضا على التعاملات المحلية.

ويسمح مثل هذا النظام للدول الأعضاء بالتحرك بشكل أسرع ضد أي تعاملات مشبوهة، بحسب جينتيلوني.

وتقدر المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حجم التهرب من ضريبة القيمة المضافة بنحو 11 مليار يورو سنويا.

علاوة على ذلك، فإن المقترح يلزم منصات مثل أيربنب وبوكنج دوت كوم بجمع ضريبة القيمة المضافة عندما لا يقوم موفرو الخدمات مثل ملاك الفنادق أو أصحاب الشركات الصغيرة بذلك.