تركيا تصر على منع مرور أي ناقلات نفط بدون شهادات تأمين عبر مضائقها

قالت السلطات البحرية التركية، اليوم الخميس، إن تركيا تمنع وستمنع أي ناقلات نفط لا تحمل شهادات تأمين مناسبة، من المرور في المضايق التركية للأسواق العالمية، مشيرة إلى أحدث عقوبات للاتحاد الأوروبي ودواع تتعلق بالسلامة.



وقالت السلطات إن ما يصل إلى 15 ناقلة تحمل خام النفط، 11 منها متجهة إلى موانئ بالاتحاد الأوروبي، عالقة حاليا في البحر الأسود، مستشهدة بالحد الأقصى الأوروبي لأسعار النفط الروسي، وتدابير إضافية تتعلق بالتأمين والسلامة من جانب أنقرة.



وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حدا أقصى يبلغ 60 دولارا لبرميل النفط الروسي المصدر إلى دول أخرى.



وبموجب هذا السقف، لا يمكن أن تتمتع السفن بتغطية تأمينية إذا بيع النفط فوق عتبة 60 دولارا.



وتطالب تركيا بتدابير إضافية من السفن منذ بداية الشهر، وفقا لما ذكرته السلطات البحرية على تويتر. ويجب أن يغطي التأمين، مرور الناقلات عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.



وأضافت السلطات أن تركيا "لا يمكن أن تخاطر" بحدوث أي "كارثة" بالقرب من مناطق سكنية، أثناء مرور أي من الناقلات الخاضعة لعقوبات. وتطل إسطنبول، أكبر المدن التركية، على ضفتي مضيق البوسفور.



وألقت السلطات البحرية التركية باللوم أيضا على شركات التأمين الدولية لرفض إصدار خطابات تأمين مناسبة كما طلبت أنقرة.



وقالت إن السفن، التي تحمل النفط الخام، لا يمكن السماح لها بشكل منفصل بدخول البحر الأسود من بحر إيجه ما لم تحصل على إثبات تأمين، مشيرة إلى إجراء روتيني مطبق منذ عام 2002.