محاضرات مكتبة النشء التوعوية للأسرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، غدا الخميس، من خلال مكتبة النشء محاضرات توعوية لأولياء الأمور بشهر ديسمبر، تبدأ بمحاضرة بعنوان (أنا وأنت)، يقدمها الدكتور / مصطفى النحاس / استشاري الطب النفسي و/ مروة علي /مهندسة اتصالات ومدونة السفر.

تسلط المحاضرة الضوء على مراحل العلاقات المختلفة بدءًا من كيفية بناء علاقة متوازنة وكيفية الاستغلال الأمثل لكافة الأدوات والسبل للحفاظ على تلك العلاقة؛ بالإضافة إلى خلق اهتمامات مشتركة لتكوين علاقة حقيقية.

وتتناول المحاضرة التعريف بالفلسفة الإسلامية ونشأتها وتطورها منذ بداياتها الأولى في القرن الأول الهجري، وبداية الاعتراف بها مع حركة الترجمة التي بدأت في القرن الثاني الهجري، وأيضًا تسلط الضوء على الفلسفة الإسلامية في النهضة الحديثة ومستقبلها الآن، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة متعددة حول موضوع المحاضرة.