بايدن: إطلاق سراح اللاعبة الأمريكية من الحجز الروسي وستعود قريبا إلى بلادها

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن لاعبة الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية الأمريكية، بريتنى جرينر، ستعود قريبًا إلى أرض الوطن، بعد إطلاق سراحها خلال صفقة تبادل للسجناء مع روسيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالبيت الأبيض: "بعد شهور من الاحتجاز غير العادل في روسيا في ظروف لا تطاق، ستعود بريتني قريبًا إلى الوطن وأنه كان ينبغي أن تكون هنا طوال الوقت".

وأضاف "هذا يوم عملنا من أجله لفترة طويلة، لم نتوقف أبدًا عن الضغط من أجل إطلاق سراحها، حيث تطلب الأمر مفاوضات شاقة ومكثفة"، كما وجه الشكر لجميع من شاركوا في إطلاق سرحها وإتمام صفقة تبادل السجناء مع روسيا.

وأكد بايدن أن اللاعبة الأمريكية في حالة معنوية جيدة وأنها على متن الطائرة في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن جرينر خضعت لمحاكمة في روسيا "بنزاهة وحزم" على حسب تعبيره.

كما نوه بايدن إلى أن صفقة تبادل السجناء لم تشمل مواطن أمريكي آخر يدعى، بول ويلان، والذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، موضحا أن إدارته لم تنس ويلان "المحتجز ظلما في روسيا لسنوات" على حسب تعبيره، وأنه لم يكن هذا اختيار، بل الأمر يتعلق بـ "أسباب غير مشروعة" وأن روسيا تتعامل مع قضية ويلان بصورة مختلفة عن قضية بريتني.

وأردف "بينما لم ننجح في تأمين إطلاق سراح ويلان، فإننا لم نستسلم ونظل على اتصال وثيق مع عائلته"، مشددا على ضمان أن تواصل الولايات لمتحدة العمل على إطلاق سراح ويلان.

تجدر الإشارة إلى أن ويلان هو مواطن أمريكي وأيرلندي وبريطاني وكندي، اعتقلته السلطات الروسية في فندق بالعاصمة الروسية "موسكو" خلال شهر ديسمبر عام 2018 على خلفية مزاعم تتعلق بتورطه في عملية استخباراتية، كما أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التجسس، وهو الأمر الذي ينفيه ويلان بشدة.