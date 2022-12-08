قال كايل والكر، مدافع المنتخب الإنجليزي، إن فريقه لن يفرش السجادة الحمراء لنجوم المنتخب الفرنسي، حينما يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل بدور الثمانية بكأس العالم في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الأنظار تركزت حول كيليان مبابي ومدى قدرة المنتخب الإنجليزي على إيقافه في المباراة، وهو الذي يتصدر سباق هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.

كما يزخر المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بنجوم مثل أوليفيه جيرو، والذي حطم رقم تيري هنري ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى أنطوان جريزمان.

لكن والكر أكد أن المنتخب الإنجليزي لن يكون لقمة سائغة في مواجهة فرنسا، مطالبا رجال المدرب جاريث ساوثجيت بأن يظهروا إمكانياتهم وما يمكنهم فعله.

وقال والكر: "نرفع القبعة لهذا الفريق، إنهم أبطال العالم وهم يحظون بالتقدير والاحترام الذين يستحقونه".

و أضاف: "لقد فازوا بأخر لقب لكأس العالم، لكن يمكنني التأكيد بأن أي لاعب منا لن يفرش السجادة الحمراء لهم لكي يقدموا أداء رائعا، لن يكون المسرح جاهزا لهم لاستعراض موهبتهم".

وتابع: "لدينا أيضا مواهب عظيمة ونسعى للتعبير عن أنفسنا أيضا، متمثلا في الأهداف التي سجلناها وحفاظنا على شباكنا نظيفة، لقد تقدمنا في البطولة بفضل ذلك".

وأوضح: "اللعب في دور الثمانية بكأس العالم دائما أمر مميز، وسيكون مميزا أكثر حينما نلعب ضد فرنسا أبطال العالم حاليا، ستكون مباراة صعبة للغاية ونحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وننتظرها بحماس شديد".

ومن المرجح أن يكون والكر المكلف بمراقبة مبابي في ملعب "ستاد البيت" مساء يوم السبت، كما سبق له مواجهة اللاعب ذاته حينما لعب مع فريقه مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان أربع مرات من قبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال والكر عن مواجهته مع مبابي: "بالطبع سيساعدني كوني لعبت ضده عددا من المباريات الآن مع مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان".

وأضاف: "إنه لاعب رائع وفي جاهزية عالية، لن تكون مهمة سهلة، كلاعب محترف أن ترغب دائما في اللعب ضد الأفضل، وهو واحد من الأفضل أن لم يكن الأفضل في العالم في الوقت الحالي".