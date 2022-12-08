ندوة للمجلس القومى للمرأة بمدرسة الشهيدة بسمة بالعريش

نفذ المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان: "سيناء بلا عنف ضد المرأة" بمقر مدرسة الشهيدة بسمة سعيد الدامجة للبنات بالعريش، وذلك في إطار نشاط حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية ودعم الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وتناولت إحسان داود غالى مقررة فرع المجلس بشمال سيناء دور المجلس القومى للمرأة في مناهضة هذه الظاهرة من خلال حملات التوعية والرصد وحملات طرق الأبواب، وتطرقت إلى اختصاصات المجلس القومى للمرأة ودوره في مساندة المرأة، خاصة المرأة المعيلة والمعنفة، وبرامج التمكين الاقتصادي.