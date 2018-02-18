الحكم بسجن ياباني مع وقف التنفيذ لإلحاقه الضرر بمدرسة كورية دولية

قضت محكمة يابانية اليوم الخميس، بسجن رجل ياباني لمدة ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ الحكم لمدة خمس سنوات لإلحاقه أضرارا بمبنى مدرسة دولية في مقاطعة أوساكا فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنها جريمة كراهية.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن محكمة أوساكا الجزئية وجدت ماكوتو تاتشيكاوا /30 عاما/ مذنبا بالتعدي على مدرسة كوريا الدولية التي يرتادها طلاب من بينهم كوريون مقيمون في اليابان في مدينة إيباراكي بغرب اليابان أبريل الماضي وإشعال النيران في أرضية أحد مبانيها.

وفي المحاكمة ذاتها، أدين تاتشيكاوا أيضا باقتحام مكتب كيومي تسوجيموتو، وهو نائب برلماني عن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني في مارس وكذلك منشأة تابعة لأكبر جماعة بوذية في اليابان تدعى سوكا جاكاي في أيار/مايو، في نفس المقاطعة.

وقال رئيس المحكمة القاضي ماساشي كاجيكاوا إن المتهم تولدت لديه كراهية من جانب واحد لدين وعرق وجماعة سياسية بعينها بناء على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسات المحكمة، قال تاتشيكاوا إنه يكره الكوريين المقيمين في اليابان وإنه أصبح يعتقد بعد قراءة تغريدات على تويتر أنهم والجماعات يشكلون تهديدا للشعب الياباني.