كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عن تعرضه لخطر الاغتيال في أي وقت، مؤكدا أنه لا يهاب الموت.

وقال خلال مقابلة مع قناة "العربية": "أنا مش بخاف على حياتي.. الأعمار بيد الله .. انا معرض في أي لحظة إنهم يقتلوني .. حتى في فلسطين".

وأضاف أنه ليس بعيدا عن القتل سواء من قبل الإسرائيليين أو غيرهم، معقبا: "هذه ليست القصة بالنسبة لي.. القصة ليست شخصية.. أنا بروح فيه غيري هيجي".

وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية يصل إلى سبعة ملايين مواطن، وهو عدد يفوق عدد الإسرائيليين بـ200 ألف نسمة.



يُشار إلى أن أبو مازن أجرى هذه المقابلة ضمن زيارته التي يُجريها حاليا إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية.

وكانت السعودية قد أعلنت بدء الرئيس الصيني شي جين بينج للرياض، يحضر فيها ثلاث قمم سعودية وخليجية وعربية، لمناقشة "سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي" مع بكين.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة إلى الزعيم الصيني لحضور القمم الثلاث ابتداءً من الأربعاء، تشمل قمة سعودية - صينية، وبعدها خليجية ثم أخرى عربية، تدور جميعها حول "التعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لتعزيز العلاقات المشتركة مع الصين في المجالات كافة.