الولايات المتحدة وهولندا تستضيفان اجتماعا للمدراء السياسيين للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش

استضافت هولندا والولايات المتحدة اجتماعا للمديرين السياسيين من المجموعة المصغرة للتحالف العالمي لهزيمة "داعش" اليوم الأربعاء في لاهاي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أن المدير السياسي مارسيل دي فينك من هولندا، ونائب المبعوث الخاص للتحالف إيان ماكاري من الولايات المتحدة، بإطلاع الشركاء على الجهود الجماعية لمكافحة "داعش" في جميع أنحاء العالم.

وناقش أعضاء التحالف الجهود الأخيرة للتصدي لداعش في العراق وسوريا بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية والأمنية الملحة في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، والتي لا تزال مصدر قلق عاجل في المنطقة وتتطلب حلول مستدامة طويلة الأمد.

وناقش الأعضاء إعادة اللاجئين إلى بلادهم ولا سيما دعم العراق من خلال إطار الأمم المتحدة العالمي لمحاكمة وتأهيل وإعادة إدماج العائدين العراقيين وفرص الفحص التي يتيحها الإنتربول لتعزيز عمليات التحقق من الخلفية والأمن.

وبحث المشاركون في التحالف الجهود المبذولة للتنسيق مع المبادرات الإقليمية والمتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة مثل "التحالف من أجل الساحل" للاستفادة من النهج المقارنة واستخدام التحالف من بين جهود أخرى للانخراط مع الدول الأفريقية وتعزيز الجهود التي يقودها المدنيون لهزيمة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في القارة الأفريقية من خلال العمل في مجالات مثل أدلة ساحة المعركة والمعلومات البيومترية وأمن الحدود.

كما تبادل المشاركون المعلومات حول تهديد داعش وخراسان وما نتج عنه من قضايا أمن الحدود في جنوب ووسط آسيا، بما في ذلك تبسيط تبادل المعلومات من خلال قنوات الاتصال الآمنة "I-24/7"، لتكوين تفاهم جماعي يمكن البناء عليه في مناقشات التحالف المستقبلية.

ويواصل التحالف تكييف استراتيجياته لمكافحة الإرهاب في سياق مشهد التهديد المتطور وتوسع داعش والتهديدات الإرهابية الأخرى، ويخطط على هزيمة داعش الدائمة أينما تعمل، ومحاسبة إرهابيي داعش في ظل أنظمة العدالة الجنائية.

ويرحب التحالف بإعلان المملكة العربية السعودية عن استضافة الاجتماع الوزاري المقبل للتحالف الدولي.