الولايات المتحدة والفاتيكان يبحثان المخاوف المشتركة بشأن إنعدام الأمن وتفشي الكوليرا في هايتي

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليوم الأربعاء مع وزير خارجية الكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، في مدينة الفاتيكان، المخاوف المشتركة بشأن انعدام الأمن وتفشي الكوليرا في هايتي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، أشادت شيرمان بجهود الكرسي الرسولي لضمان الأمن الغذائي وعلى تصريحات البابا الأخيرة لدعم شعب أوكرانيا.

وناقش الجانبان المخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران والتطورات الجارية في فنزويلا والوضع في لبنان والعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية فضلا عن العملية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

وأكد الطرفان على الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي والرغبة المشتركة في السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

