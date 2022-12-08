أشرف رشاد يواصل سلسلة جولاته الميدانية للمحافظات لبحث خطة عمل المرحلة القادمة

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واصل المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، سلسلة جولاته الميدانية للمحافظات؛ للتعرف على الأوضاع التنظيمية، وبحث خطة عمل المرحلة القادمة.

وزار رشاد، اليوم الخميس، محافظة الإسكندرية، حيث استهل جولته بزيارة أمانة (العامرية 2) حيث عقد اجتماعًا مع أعضاء الحزب بجميع الوحدات الحزبية.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب رزق راغب ضيف الله أمين المحافظة، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم بالاسكندرية، والنائب حسين رجب العقاري الأمين المساعد.

وبحث رشاد، خطة الأمانة نحو اعداد كوادر شبابية تنظيمية مؤهلة للعمل العام وقادرة على تولي مناصب قيادية، بجانب مستجدات مسابقة أوائل الطلبة.

ووجه رشاد بضرورة الاستمرار نحو تعزيز العمل بالشارع، والتواصل الدائم مع المواطنين لرفع الأعباء المعيشية وسرعة التدخل لحل أية أزمات تواجههم.

وطالب بالتوسع في إنشاء الوحدات الحزبية، وتكثيف الدورات التدريبية لرفع الوعي بالحزب وأهدافه، وتقديم كامل المساندة لدعم تكنولوجيا الاتصالات وتوطينها و تدريب الشباب على التعامل معها.

واستمع رشاد في نهاية اللقاء إلى مقترحات الأمناء النوعيين وأعضاء الوحدات الحزبية؛ لتعزيز تواجد الحزب بالشارع خلال الفترة المقبلة.