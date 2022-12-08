البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

فشل البرلمان اللبناني، صباح اليوم الخميس، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وبحسب ما نشره موقع قناة «MTV» اللبنانية، صباح الخميس، انتهت الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية، من دون نتيجة إيجابية.

وتوزّعت الأصوات في الجلسة على الشّكل الآتي: 39 صوتاً لميشال معوّض، و39 ورقة بيضاء، و5 أصوات لعصام خليفة، و9 أصوات لـ«لبنان الجديد»، و1 «لأجل لبنان»، وصوت واحد لزياد بارود، وصوت واحد لصلاح حنين، و3 أصوات لبدري ضاهر، وصوت واحد لفوزي أبو ملهب، وصوت واحد لـ«التوافق»، وصوت لـ«معوّض بدري ضاهر»، و4 أصوات ملغاة.

وفُقد النصاب في الدورة الثانية، وحدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، المقبل موعداً للجلسة العاشرة لانتخاب الرئيس.