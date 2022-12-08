حاول أحد المجرمين الهروب من الشرطة البريطانية، ليجد نفسه في قبضة مجموعة من البقر التي رفسته رفسا مبرحا حتى أتت الشرطة وألقت القبض عليه في مدينة دافين البريطانية.

ونقلت "ديلي ميل" عن متحدث القوات الجوية للشرطة البريطانية، مدحه لتصرف الأبقار بقوله إنها طبقت القانون رغم أن أحدا لم يطلب منها ذلك.

وأظهر مقطع مصور بطائرات الشرطة البريطانية، رجلا يفر من الشرطة ويدخل لحظيرة أبقار، لتلتف الأبقار حوله وتزيحه بأرجلها بعيدا عن صغارها، ليجد الرجل الشرطيين في انتظاره على باب الحظيرة بمجرد تمكنه من الإفلات من البقرات.

وقال أحد الشرطيين، إن الرجل خاطر بنفسه، وإنهم حذروه للوقوف قبل الدخول للبقرات، لكنه لم يستمع لتنبيهاتهم.