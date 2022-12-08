مسؤول روسي: موسكو لا تفضل قطع العلاقات مع واشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو لا تفضل قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدورها تؤكد الحاجة إلى الحوار مع روسيا.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن ريابكوف قوله: "لم نكن نود أن تتطور الأمور هكذا ، وبشكل عام فإن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى انعدام السبل السياسية كافة وبشكل نهائي، ليبقى أمامنا فقط خيار القوة وهي ما لسنا بحاجة إليها".

وأشار ريابكوف في ضوء ما تردد عن استعداد واشنطن لمثل هذه القطيعة، إلى أنه "حتى الآن لم تظهر من جانبهم أي بوادر لذلك".

وأضاف المسؤول الروسي: "إنهم يؤكدون أيضا على احتياجهم إلى الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل".