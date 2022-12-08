حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية محاكم بدر، جلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم في محاكمة عائشة خيرت الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة والقيادي الإخواني الهارب محمود حسين و28 آخرين في اتهامهم بتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنهم في غضون الفترة من 2014 وحتى 2021؛ تولى المتهم الأول محمود حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني محمد عبد الوهاب حمودة مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعو تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها، كما توليا قيادة في جماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

وأسندت النيابة لعائشة الشاطر وزوجها وآخرين تهم حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وكذلك إمدادها بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأموال ووسائل دعم معنوي.

كما وجهت النيابة للمتهمين استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، كما أذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.