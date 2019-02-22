الولايات المتحدة تؤكد الحفاظ على الوجود العسكري في ليتوانيا

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أثناء لقائها مع رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيت، الحفاظ على وجود عسكري تناوبي مستمر للولايات المتحدة في ليتوانيا (في إطار الناتو).

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن تصريحات هاريس، جاءت احتفالا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وليتوانيا.

ووجهت هاريس الشكر لليتوانيا على استضافتها القوات الأمريكية هي وجيرانها الآخرين في البلطيق. وأدان الجانبان الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا وناقشا الدعم المشترك الثابت للشعب الأوكراني.

كما أكدت هاريس لرئيسة وزراء ليتوانيا أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وهنأت هاريس رئيسة الوزراء على تسلمها جائزة مادلين أولبرايت للديمقراطية أول أمس.