تدريبات خاصة لمحمد عواد في الزمالك

أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري.

وخاض عواد تدريبات الركض بمحيط الملعب لعدة دقائق، لرفع معدلات اللياقة البدنية وفقا للبرنامج الموضوع له تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.