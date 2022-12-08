استضاف رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، مأدبة عشاء ترحيبية للمنتخب الكوري الجنوبي اليوم الخميس، قائلا إنه تأثر بشدة بروحهم الحازمة التي قادتهم إلى دور خروج المغلوب في كأس العالم في قطر.



وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب» للأنباء، أقيمت مأدبة العشاء في البيت الأزرق بحضور 22 لاعبا من المنتخب الوطني، والمدرب باولو بينتو، من الجهاز الفني.



وعاد المنتخب الكوري من قطر في اليوم السابق، بعدما وصل إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ 12 عاما.



وقال الرئيس يون، في خطابه الترحيبي إنه «تأثر بشدة بالطريقة التي حافظ بها اللاعبون على حزمهم حتى النهاية بروح حازمة»، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي في بيان صحفي.



وقال يون إن «قلبه تأثر بالطريقة التي ظل بها الكثير من المواطنين مستيقظين، أو شجعوا المنتخب الوطني بقلب واحد في البرد»، وأكد أن روح الدفع نحو هدف واحد، والثقة في العرق والجهد، وعدم الاستسلام حتى النهاية وحدت المنتخب والشعب.



وعبر قائد المنتخب سون هيونج-مين، والمدرب بينتو، عن شكرهما على الدعوة إلى مأدبة عشاء وعلى الهتافات الحماسية للأمة.



ووضع سون، شارة قائد الفريق التي كان يرتديها خلال المباريات على ذراع يون، وقدم لاعب الوسط لي كانج-إن كرة القدم والزي الرسمي الموقع من المنتخب، إلى الرئيس والسيدة الأولى.



وأعربت السيدة الأولى التي حضرت مأدبة العشاء عن شكرها للفريق على رده على دعم الشعب الحماسي من خلال نجاحهم في المباريات.