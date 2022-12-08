أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: بولاق الدكرور القديمة (المربع المحصور ابتداءاً من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر"مدينة النجوم" عرضا)، اعتبارا من الساعة 11 مساء الجمعة حتى الساعة 5 صباح السبت.



وأرجعت الشركة، في بيان اليوم، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تدعيم البنية التحتية بمنطقة بولاق الدكرور ضمن مشروع المنحة الألمانية GIZ، والتي تتضمن أعمال لحامات بشوارع كمال شحاتة مع فاروق حرب و٦ أكتوبر، وعلي خليل مع همفرس.



وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.